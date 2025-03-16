МБА-МАИ одержала победу в матче за третье место в Кубке России, обыграв «Химки»

16 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч за третье место заключительной стадии «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором встречались МБА-МАИ и БК «Химки». Баскетболисты из столицы и формальные хозяева в игре нанесли поражение игрокам из Химок со счётом 72:64 (13:21; 25:19; 18:10; 16:14).

Лучшим в составе бронзовых призёров Кубка России стал Владислав Трушкин, на счету которого 15 очков, восемь подборов и три передачи при трёх потерях.

В составе «Химок» отличился Фёдор Ключников, набравший по ходу матча 14 очков и сделавший пять подборов. 14 очков по ходу матча набрал также Владислав Шарапов, на счету которого три подбора и две передачи при одной потере.

Финальная игра между «Пари Нижний Новгород» и «Уралмашем» состоится сегодня в 17:00 мск.