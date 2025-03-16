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МБА-МАИ — БК Химки, результат матча 16 марта, счет 72:64, Финал четырех Кубка России

МБА-МАИ одержала победу в матче за третье место в Кубке России, обыграв «Химки»
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16 марта в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» состоялся матч за третье место заключительной стадии «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором встречались МБА-МАИ и БК «Химки». Баскетболисты из столицы и формальные хозяева в игре нанесли поражение игрокам из Химок со счётом 72:64 (13:21; 25:19; 18:10; 16:14).

Winline Кубок России . За 3-е место
16 марта 2025, воскресенье. 14:00 МСК
МБА-МАИ
Москва
Окончен
72 : 64
Химки
Химки
МБА-МАИ: Зубков - 22, Трушкин - 15, Барашков - 12, Личутин - 9, Коновалов - 8, Воронов - 4, Минченко - 2, Касаткин, Белоусов, Сорокин, Савченко, Певнев
Химки: Ключников - 14, Шарапов - 14, Мальцев - 12, Шевчук - 5, Коршаков - 5, Попов - 5, Заряжко - 4, Михалев - 3, Викентьев - 2, Фидий, Варнаков, Суворов

Лучшим в составе бронзовых призёров Кубка России стал Владислав Трушкин, на счету которого 15 очков, восемь подборов и три передачи при трёх потерях.

В составе «Химок» отличился Фёдор Ключников, набравший по ходу матча 14 очков и сделавший пять подборов. 14 очков по ходу матча набрал также Владислав Шарапов, на счету которого три подбора и две передачи при одной потере.

Финальная игра между «Пари Нижний Новгород» и «Уралмашем» состоится сегодня в 17:00 мск.

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