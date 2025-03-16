ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв «Локомотив-Кубань» в Единой лиге

В воскресенье, 16 марта, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился центральный матч тура в рамках Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал действующих чемпионов из Москвы — ЦСКА. Краснодарские игроки уступили армейцам со счётом 84:88 (18:18; 16:22; 19:22; 31:26).
Лучшим игроком в составе хозяев стал Таджер Макколл, на счету которого 21 очко, четыре подбора, четыре передачи, один блок-шот и три перехвата при двух потерях.
У армейцев самыми ценными баскетболистами стали Амат М'Бай и Мело Тримбл. Мело по ходу матча набрал 19 очков, четыре подбора, пять передач и два перехвата при одной потере. У Амата — 11 очков, пять подборов, две передачи, три перехвата при двух потерях и коэффициент полезности «+21».
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