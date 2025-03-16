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Локомотив-Кубань — ЦСКА, результат матча 16 марта 2025, счет 84:88, Единая лига ВТБ 2024-2025

ЦСКА одержал восьмую победу подряд, обыграв «Локомотив-Кубань» в Единой лиге
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В воскресенье, 16 марта, в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» завершился центральный матч тура в рамках Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором местный «Локомотив-Кубань» принимал действующих чемпионов из Москвы — ЦСКА. Краснодарские игроки уступили армейцам со счётом 84:88 (18:18; 16:22; 19:22; 31:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
84 : 88
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Коско, Кливленд, Миллер, Ведищев, Темиров, Мартюк, Уэйли, Узинский, Квитковских, Макколл, Емченко, Шеянов
ЦСКА: Уэйр, Джекири, Аврамович, Ганькевич, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Антонов, Жан-Шарль, М'Бай, Курбанов

Лучшим игроком в составе хозяев стал Таджер Макколл, на счету которого 21 очко, четыре подбора, четыре передачи, один блок-шот и три перехвата при двух потерях.

У армейцев самыми ценными баскетболистами стали Амат М'Бай и Мело Тримбл. Мело по ходу матча набрал 19 очков, четыре подбора, пять передач и два перехвата при одной потере. У Амата — 11 очков, пять подборов, две передачи, три перехвата при двух потерях и коэффициент полезности «+21».

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