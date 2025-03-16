УНИКС с разницей в 56 очков разгромил «Самару» в Единой лиге
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В воскресенье, 16 марта, в Самаре на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» завершился очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором местная «Самара» принимала действующих вице-чемпионов из Казани — УНИКС. Самарские игроки уступили казанцам со счётом 64:120 (25:28; 18:33; 10:29; 11:30).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
64 : 120
УНИКС
Казань
Самара: Сопин, Пивцайкин, Маруфов, Голдырев, Платонов, Амосов, Кашин, Косяков, Слетков, Шувакин, Карпов, Прохоров
УНИКС: Акун-Пёрселл, Беленицкий, Рейнольдс, Комолов, Д. Кулагин, Лабери, Найт, Торопов, Илюк, Бако, Стуленков, Лопатин
Для «Самары» это поражение стало восьмым подряд. Последнюю победу самарцы одержали 1 февраля в игре с «Пармой», которая закончилась со счётом 88:78. Для УНИКСа это четвёртая победа кряду. Их выигрышная серия началась с матча с МБА-МАИ на своей площадке 4 марта — 92:80.
Казанцы занимают третье место в таблице после своей победы в Самаре.
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