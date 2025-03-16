УНИКС с разницей в 56 очков разгромил «Самару» в Единой лиге

В воскресенье, 16 марта, в Самаре на стадионе «Дворец спорта имени В.С. Высоцкого» завершился очередной матч в рамках Единой лиги ВТБ сезона-2024/2025, в котором местная «Самара» принимала действующих вице-чемпионов из Казани — УНИКС. Самарские игроки уступили казанцам со счётом 64:120 (25:28; 18:33; 10:29; 11:30).

Для «Самары» это поражение стало восьмым подряд. Последнюю победу самарцы одержали 1 февраля в игре с «Пармой», которая закончилась со счётом 88:78. Для УНИКСа это четвёртая победа кряду. Их выигрышная серия началась с матча с МБА-МАИ на своей площадке 4 марта — 92:80.

Казанцы занимают третье место в таблице после своей победы в Самаре.