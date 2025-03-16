Обозреватель: Мэджик — величайший разыгрывающий. Но в моём списке лучших на его месте Стеф

Спортивный обозреватель шоу First Things First на FOX Sports 1 Ник Райт поделился мнением о члене Зала славы баскетбола легендарном Мэджике Джонсоне.

«Я искренне верю, что Мэджик Джонсон — величайший разыгрывающий всех времён. Уже за первые три года в лиге Мэджик дважды был признан MVP финальной серии. И это при том, что он ещё не был в пиковой форме.

Затем, за последние девять лет своей карьеры в НБА, он неизменно входил в тройку лучших по голосованию за MVP, все девять раз попадал в первую сборную НБА, трижды становился MVP и ещё трижды получал второе место в голосовании.

В течение девяти сезонов Мэджик был либо лучшим, либо входил в тройку лучших игроков лиги в каждом сезоне. И, думаю, мы забываем, что он всё ещё был великолепен, когда ему пришлось завершить карьеру из-за ВИЧ.

Поэтому Мэджик Джонсон — величайший разыгрывающий защитник всех времён и народов с невероятным послужным списком. Я тоже в это верю. И это звучит как противоречие: каждый раз, когда я составляю свою воображаемую пятёрку лучших игроков всех времён, я выбираю Стефа, а не Мэджика.

Это может показаться странным, но дело в том, что в этой команде скромные размеры и ограниченные возможности в защите Карри не имеют значения. У меня есть Майкл, Леброн, Данкан и Карим в качестве защитников», — приводит слова Райта портал Basketball Network.