Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Автодор. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Обозреватель: Мэджик — величайший разыгрывающий. Но в моём списке лучших на его месте Стеф

Обозреватель: Мэджик — величайший разыгрывающий. Но в моём списке лучших на его месте Стеф
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный обозреватель шоу First Things First на FOX Sports 1 Ник Райт поделился мнением о члене Зала славы баскетбола легендарном Мэджике Джонсоне.

«Я искренне верю, что Мэджик Джонсон — величайший разыгрывающий всех времён. Уже за первые три года в лиге Мэджик дважды был признан MVP финальной серии. И это при том, что он ещё не был в пиковой форме.

Затем, за последние девять лет своей карьеры в НБА, он неизменно входил в тройку лучших по голосованию за MVP, все девять раз попадал в первую сборную НБА, трижды становился MVP и ещё трижды получал второе место в голосовании.

В течение девяти сезонов Мэджик был либо лучшим, либо входил в тройку лучших игроков лиги в каждом сезоне. И, думаю, мы забываем, что он всё ещё был великолепен, когда ему пришлось завершить карьеру из-за ВИЧ.

Поэтому Мэджик Джонсон — величайший разыгрывающий защитник всех времён и народов с невероятным послужным списком. Я тоже в это верю. И это звучит как противоречие: каждый раз, когда я составляю свою воображаемую пятёрку лучших игроков всех времён, я выбираю Стефа, а не Мэджика.

Это может показаться странным, но дело в том, что в этой команде скромные размеры и ограниченные возможности в защите Карри не имеют значения. У меня есть Майкл, Леброн, Данкан и Карим в качестве защитников», — приводит слова Райта портал Basketball Network.

Материалы по теме
Эксперт — о Карри: заставляет защитников чувствовать опасность в каждой точке площадки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android