«Уралмаш» стал победителем Кубка России, взяв верх над «Пари НН» в финале
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Сегодня, 16 марта, в Нижнем Новгороде в культурно-развлекательном-комплексе «Нагорный» состоялся заключительный матч «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Уралмаш». Встреча завершилась в пользу коллектива из Екатеринбурга со счётом 77:53 (27:16, 20:16, 15:10, 15:11).
Winline Кубок России . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
59 : 78
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Ребец, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Хвостов, Антипов, Джуришич, Бабурин, Шилохвостов, Зоткин
Уралмаш: Глазунов, Мартин, Акрамов, Ивлев, Писклов, Новиков, Белянков, Далтон, Пынько, Попов, Карданахишвили
Наиболее результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский форвард Хэйден Далтон. В ходе матча ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать четыре передачи.
Самым результативным игроком в составе нижегородской команды стал черногорский форвард Неманья Джуришич. Он набрал 15 очков, сделал пять подборов и совершил два перехвата.
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