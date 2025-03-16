«Уралмаш» стал победителем Кубка России, взяв верх над «Пари НН» в финале

Сегодня, 16 марта, в Нижнем Новгороде в культурно-развлекательном-комплексе «Нагорный» состоялся заключительный матч «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Уралмаш». Встреча завершилась в пользу коллектива из Екатеринбурга со счётом 77:53 (27:16, 20:16, 15:10, 15:11).

Наиболее результативным игроком в составе «Уралмаша» стал американский форвард Хэйден Далтон. В ходе матча ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать четыре передачи.

Самым результативным игроком в составе нижегородской команды стал черногорский форвард Неманья Джуришич. Он набрал 15 очков, сделал пять подборов и совершил два перехвата.