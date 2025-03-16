«Зенит» взял верх над «Автодором». Для сине-бело-голубых эта победа стала 12-й подряд

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Автодором». Встреча завершилась со счётом 91:68 (18:28, 21:15, 28:9, 24:16) в пользу сине-бело-голубых.

Самым результативным игроком в составе коллектива из Санкт-Петербурга стал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Ему удалось набрать 25 очков, сделать четыре подбора, отдать две передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе «Автодора» стал американский разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд. Представитель США набрал 19 очков, сделал два подбора, отдал четыре передачи, а также совершил два перехвата.