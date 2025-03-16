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«Зенит» взял верх над «Автодором». Для сине-бело-голубых эта победа стала 12-й подряд

«Зенит» взял верх над «Автодором». Для сине-бело-голубых эта победа стала 12-й подряд
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Сегодня, 16 марта, на стадионе «Арена» в Санкт-Петербурге состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Автодором». Встреча завершилась со счётом 91:68 (18:28, 21:15, 28:9, 24:16) в пользу сине-бело-голубых.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
91 : 68
Автодор
Саратов
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич
Автодор: Джонс, Пранаускис, Беслач, Агада, Наумов, Халдеев, Клименко, Кроуфорд, Мэннинг, Яковлев, Сычков, Кантер

Самым результативным игроком в составе коллектива из Санкт-Петербурга стал американский форвард Дуэйн Бэйкон. Ему удалось набрать 25 очков, сделать четыре подбора, отдать две передачи, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе «Автодора» стал американский разыгрывающий защитник Брайант Кроуфорд. Представитель США набрал 19 очков, сделал два подбора, отдал четыре передачи, а также совершил два перехвата.

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