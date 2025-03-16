Пистиолис раскрыл, что позволило ЦСКА добиться преимущества в счёте в матче с «Локо»

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал матч между своими подопечными и краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой армейцев со счётом 88:84.

«На мой взгляд, финальная разница в счёте не отражает того преимущества, которое у нас было. Но в Краснодаре всегда очень сложно выигрывать, мы рады, что нам это удалось, и не так важно, с какой именно разницей.

Что позволило нам добиться большого разрыва в счёте во второй и третьей четверти? В первую очередь уверенная защита. Мы контролировали темп матча и очень терпеливо искали наилучшие возможности в атаке. В концовке соперник создал хаос, в котором чувствовал себя увереннее. Но я верил в свою команду, потому что мы отрабатываем на тренировках похожие моменты, когда надо быстро принимать решения в условиях закончившихся тайм-аутов», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.