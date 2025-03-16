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Пистиолис раскрыл, что позволило ЦСКА добиться преимущества в счёте в матче с «Локо»

Пистиолис раскрыл, что позволило ЦСКА добиться преимущества в счёте в матче с «Локо»
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Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал матч между своими подопечными и краснодарским «Локомотивом-Кубань», который завершился победой армейцев со счётом 88:84.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
84 : 88
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Макколл - 21, Кливленд - 16, Миллер - 13, Темиров - 10, Емченко - 9, Мартюк - 8, Узинский - 5, Уэйли - 2, Коско, Ведищев, Квитковских, Шеянов
ЦСКА: Тримбл - 19, Аврамович - 17, Уэйр - 16, М'Бай - 11, Джекири - 10, Жан-Шарль - 9, Курбанов - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Ухов, Астапкович, Карпенко

«На мой взгляд, финальная разница в счёте не отражает того преимущества, которое у нас было. Но в Краснодаре всегда очень сложно выигрывать, мы рады, что нам это удалось, и не так важно, с какой именно разницей.

Что позволило нам добиться большого разрыва в счёте во второй и третьей четверти? В первую очередь уверенная защита. Мы контролировали темп матча и очень терпеливо искали наилучшие возможности в атаке. В концовке соперник создал хаос, в котором чувствовал себя увереннее. Но я верил в свою команду, потому что мы отрабатываем на тренировках похожие моменты, когда надо быстро принимать решения в условиях закончившихся тайм-аутов», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

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