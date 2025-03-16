Ведищев — об игре «Локо» с ЦСКА: мы играли волнами, наделали много невынужденных ошибок

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался насчёт матча между своими подопечными и московским клубом ЦСКА, который завершился со счётом 88:84 в пользу армейцев.

«Поздравляю ЦСКА с победой, они сегодня сыграли более умно и командно. Мы, как и в матче с «Зенитом», играли волнами, чередуя хорошие отрезки с плохими, наделали много невынужденных ошибок – сыграли не так, как планировали, и в защите, и в нападении. Из положительного отмечу, что смогли вернуться в концовке за счёт большого желания отыграться. Чтобы побеждать такие команды, как ЦСКА, нужно играть умнее и следовать плану на игру. Именно это сегодня у нас не получилось. Будем анализировать и исправлять ошибки, готовиться к следующей игре», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.