Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ведищев — об игре «Локо» с ЦСКА: мы играли волнами, наделали много невынужденных ошибок

Ведищев — об игре «Локо» с ЦСКА: мы играли волнами, наделали много невынужденных ошибок
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев высказался насчёт матча между своими подопечными и московским клубом ЦСКА, который завершился со счётом 88:84 в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
84 : 88
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Макколл - 21, Кливленд - 16, Миллер - 13, Темиров - 10, Емченко - 9, Мартюк - 8, Узинский - 5, Уэйли - 2, Коско, Ведищев, Квитковских, Шеянов
ЦСКА: Тримбл - 19, Аврамович - 17, Уэйр - 16, М'Бай - 11, Джекири - 10, Жан-Шарль - 9, Курбанов - 4, Антонов - 2, Ганькевич, Ухов, Астапкович, Карпенко

«Поздравляю ЦСКА с победой, они сегодня сыграли более умно и командно. Мы, как и в матче с «Зенитом», играли волнами, чередуя хорошие отрезки с плохими, наделали много невынужденных ошибок – сыграли не так, как планировали, и в защите, и в нападении. Из положительного отмечу, что смогли вернуться в концовке за счёт большого желания отыграться. Чтобы побеждать такие команды, как ЦСКА, нужно играть умнее и следовать плану на игру. Именно это сегодня у нас не получилось. Будем анализировать и исправлять ошибки, готовиться к следующей игре», — приводит слова Ведищева пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
«Локомотив» — больше не претендент на титул? ЦСКА прервал чёрную серию с Краснодаром
«Локомотив» — больше не претендент на титул? ЦСКА прервал чёрную серию с Краснодаром
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android