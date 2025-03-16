Назван MVP «Финала четырёх» Кубка России, а также объявлена символическая сборная турнира

Российская федерация баскетбола (РФБ) объявила, что самым ценным игроком (MVP) турнира «Финал четырёх» Кубка России признан американский форвард Хэйден Далтон, который выступает в составе команды «Уралмаш».

В ходе финальной встречи с «Пари Нижний Новгород» американцу удалось набрать 17 очков (5 из 12 с игры), сделать четыре подбора, а также отдать пять передачи.

В символическую сборную «Финала четырёх» вошли следующие игроки:

— Джеремайя Мартин («Уралмаш»);

— Неманья Джуришич («Пари Нижний Новгород»);

— Дмитрий Хвостов («Пари Нижний Новгород»);

— Андрей Зубков (МБА-МАИ);

— Фёдор Ключников («Химки»).