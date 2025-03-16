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Дабл-дабл Паоло Банкеро помог «Орландо» прервать победную серию «Кавальерс» из 16 матчей

Дабл-дабл Паоло Банкеро помог «Орландо» прервать победную серию «Кавальерс» из 16 матчей
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Сегодня, 16 марта, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась со счётом 108:103 (25:38, 22:22, 35:23, 26:20) в пользу команды из Орландо.

НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
103 : 108
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Аллен - 20, Гарлэнд - 19, Джером - 12, Страс - 10, Хантер - 9, Меррилл - 5, Уэйд - 3, Окоро - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 22, Блэк - 17, Картер - 16, Колдуэлл-Поуп - 15, Джозеф - 3, Битадзе - 3, Айзек - 2, Хьюстан - 2, Харрис - 2, Энтони - 2, Ховард, Да Силва

Самым результативным игроком в составе «Орландо Мэджик» стал итальянский форвард Паоло Банкеро. Он сделал дабл-дабл — набрал 24 очка и сделал 11 подборов. Также итальянец совершил семь передач.

Наиболее результативным игроком в составе «Кливленд Кавальерс» стал американский атакующий защитник Донован Митчелл. Ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов и отдать пять передач.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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Новости. Баскетбол
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