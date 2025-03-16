Дабл-дабл Паоло Банкеро помог «Орландо» прервать победную серию «Кавальерс» из 16 матчей
Поделиться
Сегодня, 16 марта, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась со счётом 108:103 (25:38, 22:22, 35:23, 26:20) в пользу команды из Орландо.
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
103 : 108
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Аллен - 20, Гарлэнд - 19, Джером - 12, Страс - 10, Хантер - 9, Меррилл - 5, Уэйд - 3, Окоро - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 22, Блэк - 17, Картер - 16, Колдуэлл-Поуп - 15, Джозеф - 3, Битадзе - 3, Айзек - 2, Хьюстан - 2, Харрис - 2, Энтони - 2, Ховард, Да Силва
Самым результативным игроком в составе «Орландо Мэджик» стал итальянский форвард Паоло Банкеро. Он сделал дабл-дабл — набрал 24 очка и сделал 11 подборов. Также итальянец совершил семь передач.
Наиболее результативным игроком в составе «Кливленд Кавальерс» стал американский атакующий защитник Донован Митчелл. Ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов и отдать пять передач.
Комментарии
- 16 марта 2025
-
23:09
-
22:35
-
21:05
-
20:38
-
19:19
-
18:50
-
18:49
-
17:41
-
16:51
-
16:49
-
15:49
-
15:31
-
14:18
-
13:40
-
12:37
-
12:09
-
11:26
-
11:08
-
11:05
-
10:35
-
10:35
-
10:05
-
09:50
-
09:46
-
09:35
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:20
-
08:55
-
08:40
-
08:25
-
08:10
-
06:26
-
06:18