Дабл-дабл Паоло Банкеро помог «Орландо» прервать победную серию «Кавальерс» из 16 матчей

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». Встреча завершилась со счётом 108:103 (25:38, 22:22, 35:23, 26:20) в пользу команды из Орландо.

Самым результативным игроком в составе «Орландо Мэджик» стал итальянский форвард Паоло Банкеро. Он сделал дабл-дабл — набрал 24 очка и сделал 11 подборов. Также итальянец совершил семь передач.

Наиболее результативным игроком в составе «Кливленд Кавальерс» стал американский атакующий защитник Донован Митчелл. Ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов и отдать пять передач.