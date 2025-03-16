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Ненад Димитриевич может покинуть «Олимпию», УНИКС следит за ситуацией — источник

Ненад Димитриевич может покинуть «Олимпию», УНИКС следит за ситуацией — источник
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Северомакедонский разыгрывающий Ненад Димитриевич ведёт переговоры с руководством миланского клуба «Олимпия» по поводу расторжения контракта. Об этом сообщает инсайдерский аккаунт buzz.court в социальных сетях.

Согласно имеющейся информации, Ненад может покинуть команду по окончании сезона. Бывшая команда Димитриевича, УНИКС, следит за происходящей ситуацией вокруг игрока.

Напомним, Ненад выступал в составе казанского коллектива с 2022 по 2024 год. Играя за УНИКС, Димитриевич стал чемпионом Единой лиги в сезоне-2022/2023.

В сезоне-2023/2024 Единой лиги Ненад принял участие в 35 матчах. В среднем за игру он набирал 19,0 очка, делал 6,6 передачи, отдавал 3,6 подбора и совершал 1,3 перехвата.

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