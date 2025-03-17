Никола Йокич: в последнее время даже в тех матчах, в которых победили, мы играли неважно

31-летний сербский центровой колорадского «Денвер Наггетс» Никола Йокич признал, что у его команды есть проблемы в последовательности выступлений.

«На самом деле у нас было примерно 10-15 игр, в которых мы показывали достойную игру. Однако в последнее время, даже в тех матчах, в которых победили, мы играли неважно. В плей-офф это неприемлемо.

Почему так происходит? Потому что это продолжается с тех пор, как я пришёл в клуб, — мы побеждали сильные команды и проигрывали коллективам с неважной репутацией. Я не хочу мириться с таким положением дел», — приводит слова Йокича портал Basket News.

Ранее Никола Йокич высказался о гонке за MVP с Шеем Гилджес-Александером.