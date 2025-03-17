Дабл-дабл Луки Дончича помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Финиксом»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 107:96.

Самым результативным игроком матча стал защитник Лука Дончич, который оформил дабл-дабл: 33 очка, 11 подборов и восемь передач. У «Санз» самым результативным игроком стал Кевин Дюрант, который оформил 21 очко, девять подборов и две передачи.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Финикс Санз» встретится с «Торонто Рэпторс».

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