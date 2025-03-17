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Дабл-дабл Луки Дончича помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Финиксом»

Дабл-дабл Луки Дончича помог «Лейкерс» одержать победу в матче с «Финиксом»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз». Хозяева обыграли соперника со счётом 107:96.

НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 96
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 28, Хэйс - 19, Финни-Смит - 10, Винсент - 9, Кнехт - 3, Колоко - 3, Гудвин - 2, Вандербилт, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Финикс Санз: Дюрант - 21, Букер - 19, Данн - 13, Ричардс - 11, О'Нил - 10, Джонс - 8, Бил - 4, Игодаро - 4, Гиллеспи - 3, Мартин - 3, Ли, Бол, Вашингтон Мл., Мицич, Пламли

Самым результативным игроком матча стал защитник Лука Дончич, который оформил дабл-дабл: 33 очка, 11 подборов и восемь передач. У «Санз» самым результативным игроком стал Кевин Дюрант, который оформил 21 очко, девять подборов и две передачи.

В следующем матче «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграет с «Сан-Антонио Спёрс», а «Финикс Санз» встретится с «Торонто Рэпторс».

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