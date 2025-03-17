«Клипперс» разгромили «Шарлотт», Харден оформил дабл-дабл

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Инглвуде на стадионе «Интьют Доум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 123:88.

Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.

Лучшую результативность в составе гостей показал Марк Уильямс, который оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.

«Клипперс» одержали третью победу подряд в регулярном чемпионате «Шарлотт», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.

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