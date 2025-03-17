«Клипперс» разгромили «Шарлотт», Харден оформил дабл-дабл
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Шарлотт Хорнетс». Встреча прошла в Инглвуде на стадионе «Интьют Доум» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 123:88.
НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 88
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 23, Зубац - 17, Джонс - 12, Коффи - 9, Богданович - 7, Юбэнкс - 7, Пауэлл - 7, Миллз - 5, Батюм - 3, Браун - 2, Кристи, Симмонс
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 18, Болл - 16, Смит - 9, Мур - 8, Грин - 8, Бриджес - 7, Гарретт - 7, Диабате - 6, Джеффрис - 5, Нуркич - 4, Карри, Гибсон
Самым результативным в составе победителей стал Джеймс Харден, который оформил дабл-дабл из 31 очка и 10 подборов.
Лучшую результативность в составе гостей показал Марк Уильямс, который оформил дабл-дабл из 18 очков и 15 подборов.
«Клипперс» одержали третью победу подряд в регулярном чемпионате «Шарлотт», в свою очередь, потерпел второе поражение за последние три матча.
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