41 очко Энтони Эдвардса помогло «Миннесоте» обыграть «Юту»

В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Юта Джаз». Хозяева обыграли соперника со счётом 128:102.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который оформил 41 очко, два подбора и две передачи. У «Джаз» самым результативным игроком стал форвард Коллин Секстон, который оформил 22 очка, четыре подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Индианой», а «Юта» встретится с «Чикаго».

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