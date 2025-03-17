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41 очко Энтони Эдвардса помогло «Миннесоте» обыграть «Юту»

41 очко Энтони Эдвардса помогло «Миннесоте» обыграть «Юту»
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В Миннеаполисе (США) на стадионе «Таргет-центр» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между командами «Миннесота Тимбервулвз» и «Юта Джаз». Хозяева обыграли соперника со счётом 128:102.

НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
128 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 41, Макдэниелс - 20, Дивинченцо - 11, Рэндл - 11, Александер-Уолкер - 9, Кларк - 8, Гобер - 7, Майнотт - 5, Рид - 5, Шеннон - 4, Гарза - 3, Диллингэм - 2, Хиланд - 2, Инглс
Юта Джаз: Секстон - 22, Маркканен - 16, Кесслер - 15, Джузэнг - 12, Кольер - 11, Филиповски - 10, Михайлюк - 8, Сенсабо - 6, Уильямс - 2

Самым результативным игроком матча стал защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, который оформил 41 очко, два подбора и две передачи. У «Джаз» самым результативным игроком стал форвард Коллин Секстон, который оформил 22 очка, четыре подбора и четыре передачи.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Индианой», а «Юта» встретится с «Чикаго».

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