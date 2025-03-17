В ночь с 16 на 17 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 17 марта:
- «Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:121;
- «Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 128:102;
- «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт Хорнетс» — 123:88;
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Торонто Рэпторс» — 105:102;
- «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» — 122:114;
- «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 107:96;
- «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 103:108;
- «Даллас Маверикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 125:130.
Самым результативным игроком дня стал американский защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, набравший 41 очко. Вторым по этому показателю стал звёздный новичок «Лейкерс» словенский защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 33 очка и 11 подборов. Единственным автором трипл-дабла в этот игровой день отметился греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо — 21+12+10.
«Оклахома-Сити» возглавляет Западную конференцию НБА. На Востоке лидирует «Кливленд».
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