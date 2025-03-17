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Результаты дня НБА 17 марта: лучшие игроки дня, сколько очков набрал Лука Дончич, кто оформил трипл-дабл, кто лидер в НБА

Результаты игрового дня НБА 17 марта
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В ночь с 16 на 17 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата было запланировано восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 17 марта:

  • «Милуоки Бакс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 105:121;
  • «Миннесота Тимбервулвз» — «Юта Джаз» — 128:102;
  • «Лос-Анджелес Клипперс» — «Шарлотт Хорнетс» — 123:88;
  • «Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Торонто Рэпторс» — 105:102;
  • «Бруклин Нетс» — «Атланта Хоукс» — 122:114;
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Финикс Санз» — 107:96;
  • «Кливленд Кавальерс» — «Орландо Мэджик» — 103:108;
  • «Даллас Маверикс» — «Филадельфия Сиксерс» — 125:130.

Самым результативным игроком дня стал американский защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс, набравший 41 очко. Вторым по этому показателю стал звёздный новичок «Лейкерс» словенский защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл: 33 очка и 11 подборов. Единственным автором трипл-дабла в этот игровой день отметился греческий тяжёлый форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо — 21+12+10.

«Оклахома-Сити» возглавляет Западную конференцию НБА. На Востоке лидирует «Кливленд».

НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
105 : 121
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Лиллард - 19, Трент-мл. - 12, Портер - 11, Кузма - 10, Лопес - 8, Грин - 8, Принс - 6, Роллинз - 6, Коннотон - 2, Джексон - 2, Симс, Ливингстон, Смит, Нэнс
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 31, Хартенштайн - 24, Джо - 19, Холмгрен - 16, Карузо - 10, Уиггинс - 9, Уоллес - 9, Уильямс - 3, Джонс, Дженг, Флаглер, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
128 : 102
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 41, Макдэниелс - 20, Дивинченцо - 11, Рэндл - 11, Александер-Уолкер - 9, Кларк - 8, Гобер - 7, Майнотт - 5, Рид - 5, Шеннон - 4, Гарза - 3, Диллингэм - 2, Хиланд - 2, Инглс
Юта Джаз: Секстон - 22, Маркканен - 16, Кесслер - 15, Джузэнг - 12, Кольер - 11, Филиповски - 10, Михайлюк - 8, Сенсабо - 6, Уильямс - 2, Джордж, Спрингер, Мартин
НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 02:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
123 : 88
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 31, Леонард - 23, Зубац - 17, Джонс - 12, Коффи - 9, Богданович - 7, Юбэнкс - 7, Пауэлл - 7, Миллз - 5, Батюм - 3, Браун - 2, Кристи, Симмонс
Шарлотт Хорнетс: Уильямс - 18, Болл - 16, Смит - 9, Мур - 8, Грин - 8, Бриджес - 7, Гарретт - 7, Диабате - 6, Джеффрис - 5, Нуркич - 4, Карри, Гибсон
НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
105 : 102
Торонто Рэпторс
Торонто
Портленд Трэйл Блэйзерс: Саймонс - 22, Камара - 21, Авдия - 19, Шарп - 17, Рит - 9, Мюррэй - 7, Хендерсон - 5, Клингэн - 5, Эйтон, Тибулл, Бэнтон, Макгауэнс, Грант, Минайя, Уильямс
Торонто Рэпторс: Пёлтль - 19, Агбаджи - 19, Барнс - 16, Робинсон - 10, Шид - 10, Лоусон - 9, Баттл - 9, Каслтон - 8, Темпл - 2, Могбо, Куикли, Буше
НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Джонсон - 28, Джонсон - 22, Мартин - 16, Уотфорд - 13, Уилсон - 13, Льюис - 10, Шарп - 8, Клэкстон - 7, Бикман - 5, Уильямс, Клауни, Томас
Атланта Хоукс: Янг - 28, Оконгву - 21, Рисашер - 16, Дэниэлс - 14, Мэнн - 13, Ньянг - 12, Крейчи - 8, Гуйе - 2, Джонсон, Леверт, Мэтьюз, Барлоу
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 96
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 28, Хэйс - 19, Финни-Смит - 10, Винсент - 9, Кнехт - 3, Колоко - 3, Гудвин - 2, Вандербилт, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Финикс Санз: Дюрант - 21, Букер - 19, Данн - 13, Ричардс - 11, О'Нил - 10, Джонс - 8, Бил - 4, Игодаро - 4, Гиллеспи - 3, Мартин - 3, Ли, Бол, Вашингтон Мл., Мицич, Пламли
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
103 : 108
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 23, Аллен - 20, Гарлэнд - 19, Джером - 12, Страс - 10, Хантер - 9, Меррилл - 5, Уэйд - 3, Окоро - 2, Грин, Портер, Томпсон, Тайсон
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 22, Блэк - 17, Картер - 16, Колдуэлл-Поуп - 15, Джозеф - 3, Битадзе - 3, Айзек - 2, Хьюстан - 2, Харрис - 2, Энтони - 2, Ховард, Да Силва
НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
125 : 130
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Даллас Маверикс: Вашингтон - 29, Маршалл - 21, Томпсон - 21, Кристи - 18, Динвидди - 18, Уильямс - 11, Эдвардс - 5, Пауэлл - 2, Харди, Лайвли, Мартин, Гэффорд
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 28, Худ-Скифино - 19, Даутин - 14, Ябуселе - 14, Бриссетт - 13, Каунсил - 13, Эдвардс - 10, Батлер - 8, Риз - 6, Океке - 5, Макси, Убре
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