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Владислав Голдин стал чемпионом конференции Big 10 в NCAA

Владислав Голдин стал чемпионом конференции Big 10 в NCAA
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Команда российского баскетболиста Владислава Голдина «Мичиган Вулверинс», выступающая в конференции Big 10 в NCAA, одержала победу в финальном матче с «Висконсин Бэджерс». Игра проходила в напряжённой борьбе: «Мичиган» отставал на два очка после первой половины и проигрывал почти всю вторую, однако в концовке был более удачлив, за счёт чего и вырвал победу – 59:53 (21:23, 38:30).

23-летний российский центровой провёл на площадке 32 минуты (лучший результат в команде) и за это время набрал 11 очков (4/12 с игры, 1/2 с линии), совершил пять подборов и отдал одну результативную передачу.

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