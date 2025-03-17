Единая лига представила символическую пятёрку недели, в списке — два россиянина

Пресс-служба Единой лиги ВТБ назвала символическую пятёрку лучших баскетболистов по итогам завершившейся игровой недели. В список попали два россиянина (22-летний Михаил Беленицкий, представляющий УНИКС, и 31-летний Александр Захаров из «Пармы»), а также три легионера.
Символическая пятёрка недели Единой лиги:
Дуэйн Бэйкон («Зенит»);
Михаил Беленицкий (УНИКС);
Александр Захаров («Парма»);
Джеремайя Мартин («Уралмаш»);
Амат М’Бай (ЦСКА).
Фото: https://t.me/vtbleague
Первое место в турнирной таблице Единой лиги сейчас занимает ЦСКА, на счету которого 32 победы и пять поражений. Вторую строчку занимает «Зенит» (31 победа – пять поражений). Топ-3 замыкает УНИКС, в активе которого 30 побед при семи поражениях.
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