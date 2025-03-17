«Плохая победа лучше хорошего поражения». Ватутин высказался после матча «Локо» и ЦСКА

Президент ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о недавнем матче армейцев с «Локомотивом-Кубань». Команды встречались в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ в Краснодаре. Победу со счётом 88:84 одержали армейцы. Ватутин обратил внимание на ошибки красно-синих в концовке встречи, а также на количество фолов со стороны обоих клубов.

«В Краснодаре не только замечательная погода, но и, как всегда, невероятная атмосфера и болельщики. Конечно, спасибо нашим болельщикам, которых было слышно и видно. Мы контролировали большую часть игры, но в концовке своими подчас невероятными ошибками дали сопернику шанс. Но как принято говорить: плохая победа лучше хорошего поражения, поэтому идём дальше, а тренеры и игроки, не сомневаюсь, сделают работу над ошибками. Уверен, что и лига проведёт профессиональный анализ того, как так получилось, что команды набрали 70 фолов на двоих», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

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