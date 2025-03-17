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«Уралмаш» и «Пари НН» поддержали слабослышащих баскетболистов

«Уралмаш» и «Пари НН» поддержали слабослышащих баскетболистов
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Слабослышащие юные баскетболисты проекта «тихий! баскетбол» приняли участие в предматчевой разминке и приветствии участников финального матча Кубка России. Участники встречи, команды «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород», поддержали молодых спортсменов.

«Это уже превратилось в добрую традицию, когда каждое крупное баскетбольное событие в стране становится площадкой для поддержки адаптивного направления. С профессиональными игроками выходят дети, у которых имеются нарушения здоровья. Ребята чувствуют силу большого спорта, вместе с родителями, наблюдающими эту красоту с трибун, они получают мощное вдохновение и важное чувство причастности к большой баскетбольной семье», — сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Winline Кубок России . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
59 : 78
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 18, Хвостов - 11, Вольхин - 9, Бабурин - 8, Хоменко - 7, Чадов - 5, Антипов - 1, Ребец, Захаров, Карпенков, Шилохвостов, Зоткин
Уралмаш: Далтон - 17, Мартин - 16, Попов - 12, Белянков - 11, Глазунов - 10, Карданахишвили - 7, Ивлев - 3, Пынько - 2, Акрамов, Писклов, Новиков

Напомним, победу в финале Кубка России со счётом 78:59 одержал «Уралмаш».

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