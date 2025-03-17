«Уралмаш» и «Пари НН» поддержали слабослышащих баскетболистов

Слабослышащие юные баскетболисты проекта «тихий! баскетбол» приняли участие в предматчевой разминке и приветствии участников финального матча Кубка России. Участники встречи, команды «Уралмаш» и «Пари Нижний Новгород», поддержали молодых спортсменов.

«Это уже превратилось в добрую традицию, когда каждое крупное баскетбольное событие в стране становится площадкой для поддержки адаптивного направления. С профессиональными игроками выходят дети, у которых имеются нарушения здоровья. Ребята чувствуют силу большого спорта, вместе с родителями, наблюдающими эту красоту с трибун, они получают мощное вдохновение и важное чувство причастности к большой баскетбольной семье», — сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Напомним, победу в финале Кубка России со счётом 78:59 одержал «Уралмаш».

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