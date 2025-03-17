Уэстбрук достиг отметки, которая за всю историю НБА покорялась лишь одному разыгрывающему

Игрок «Денвер Наггетс» Расселл Уэстбрук после матча регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» (123:126) стал вторым в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разыгрывающим, которому покорилась отметка в 26 000 очков. Ранее этой отметки среди игроков, выступавших на позиции разыгрывающего, достигал лишь 12-кратный участник Матча всех звёзд НБА Оскар Робертсон (26 710).

В настоящий момент в активе Уэстбрука 26 013 очков. Тройку сильнейших по количеству очков среди разыгрывающих замыкает Стефен Карри, представляющий «Голден Стэйт Уорриорз» (25 080).

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