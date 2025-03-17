Чемпион НБА выбрал между «Мемфисом», «Денвером» и «Лейкерс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс высказал мнение, что лучшие шансы на второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции по итогам регулярного чемпионата имеет «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Верю ли я в «Мемфис Гриззлиз»? Нет, не верю. Верю ли я в «Денвер Наггетс»? Чёрт возьми, нет! Я верю, что «Лос-Анджелес Лейкерс» станут второй командой в Западной конференции», — сказал Перкинс в эфире Spectrum SportsNet.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, «Гриззлиз» – четвёртое, а «Наггетс» – третье. На второй позиции располагается «Хьюстон Рокетс», а лидером является «Оклахома-Сити Тандер».

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