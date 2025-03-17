Джексон Хэйс назвал лучшего разыгрывающего НБА в данный момент

24-летний центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс после матча регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (107:96) высказал мнение, что его товарищ по команде Лука Дончич является лучшим разыгрывающим Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент.

«Лука – лучший разыгрывающий в лиге, так что я верю, что он найдёт меня для передачи каждый раз, когда я откроюсь. Это как отношения — вносить свой вклад должны оба», – сказал Хэйс в беседе с журналистом Дэйвом Макменамином.

В матче с «Финиксом» Дончич набрал 33 очка, к которым добавил 11 подборов и восемь результативных передач.

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