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Джексон Хэйс назвал лучшего разыгрывающего НБА в данный момент

Джексон Хэйс назвал лучшего разыгрывающего НБА в данный момент
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24-летний центровой «Лос-Анджелес Лейкерс» Джексон Хэйс после матча регулярного чемпионата с «Финикс Санз» (107:96) высказал мнение, что его товарищ по команде Лука Дончич является лучшим разыгрывающим Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в данный момент.

НБА — регулярный чемпионат
16 марта 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 96
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 28, Хэйс - 19, Финни-Смит - 10, Винсент - 9, Кнехт - 3, Колоко - 3, Гудвин - 2, Вандербилт, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень, Моррис
Финикс Санз: Дюрант - 21, Букер - 19, Данн - 13, Ричардс - 11, О'Нил - 10, Джонс - 8, Бил - 4, Игодаро - 4, Гиллеспи - 3, Мартин - 3, Ли, Бол, Вашингтон Мл., Мицич, Пламли

«Лука – лучший разыгрывающий в лиге, так что я верю, что он найдёт меня для передачи каждый раз, когда я откроюсь. Это как отношения — вносить свой вклад должны оба», – сказал Хэйс в беседе с журналистом Дэйвом Макменамином.

В матче с «Финиксом» Дончич набрал 33 очка, к которым добавил 11 подборов и восемь результативных передач.

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