Олимпийская чемпионка выбрала между Леброном, Джорданом и Коби Брайантом

Именитая американская баскетболистка, олимпийская чемпионка 1984 года Шерил Миллер поделилась мнением о величии лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, а также прославленных игроков Майкла Джордана и Коби Брайанта.

«Никто не знает, где я живу, и это хорошо. Я должна была бы выбрать Майкла Джордана, потом Леброна, а затем – Коби. Но если говорить о Леброне, то, на мой взгляд, он – величайший образец того, каким должен быть спортсмен. Не знаю, увидим ли мы когда-нибудь физическое чудо такого же масштаба, как он. Необходимо учитывать это. Кроме того, не стоит забывать о его спортивном долголетии. Ладно, я скажу так – Леброн, Майкл Джордан, Коби», — заявила Миллер на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

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