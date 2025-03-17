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«Это безумие». Грин обратил внимание на пропорцию очков Карри за карьеру за счёт «трёшек»

«Это безумие». Грин обратил внимание на пропорцию очков Карри за карьеру за счёт «трёшек»
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал рекорд, который установил его товарищ по команде Стефен Карри по количеству трёхочковых бросков за карьеру. После недавнего матча регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (130:104) Карри достиг отметки в 4000 «трёшек» в НБА.

«Я сказал ему, что 4000 трёхочковых – это безумие. Он набрал 12 000 очков за счёт «трёшек». У меня нет 12 000 очков за всю карьеру. Почти половина всех его очков за карьеру приходится на трёхочковые броски. Это безумие», — сказал Грин в своём подкасте.

В общей сложности на счету Карри сейчас 25 080 очков за карьеру.

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