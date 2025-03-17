Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дайсон Дэниэлс может превзойти достижение, за последние 37 лет покорявшееся лишь Джордану

Дайсон Дэниэлс может превзойти достижение, за последние 37 лет покорявшееся лишь Джордану
Комментарии

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Дайсон Дэниэлс в нынешнем сезоне НБА к настоящему моменту в совокупности имеет 237 перехватов и блок-шотов. 22-летний игрок может превзойти достижение, которое в сезоне-1987/1988 покорилось легенде Национальной баскетбольной ассоциации Майклу Джордану. Тогда у него в совокупности было 390 перехватов и блок-шотов. С тех пор такой отметки в НБА никто не достигал.

Отметим, что на счету Дэниэлса сейчас 191 перехват (лидер сезона) и 46 блок-шот.

Именитая американская баскетболистка, олимпийская чемпионка 1984 года Шерил Миллер выбрала между Джорданом, а также Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.

Материалы по теме
Олимпийская чемпионка выбрала между Леброном, Джорданом и Коби Брайантом

Джордан исполнил зажигательный танец с женой во Франции:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android