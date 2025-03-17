Дайсон Дэниэлс может превзойти достижение, за последние 37 лет покорявшееся лишь Джордану

Разыгрывающий «Атланты Хоукс» Дайсон Дэниэлс в нынешнем сезоне НБА к настоящему моменту в совокупности имеет 237 перехватов и блок-шотов. 22-летний игрок может превзойти достижение, которое в сезоне-1987/1988 покорилось легенде Национальной баскетбольной ассоциации Майклу Джордану. Тогда у него в совокупности было 390 перехватов и блок-шотов. С тех пор такой отметки в НБА никто не достигал.

Отметим, что на счету Дэниэлса сейчас 191 перехват (лидер сезона) и 46 блок-шот.

Именитая американская баскетболистка, олимпийская чемпионка 1984 года Шерил Миллер выбрала между Джорданом, а также Леброном Джеймсом и Коби Брайантом.

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