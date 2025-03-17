«Ужас». Стивен Эй Смит поднял вопрос публичных извинений за «постыдную» игру клуба НБА

Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит раскритиковал команду НБА «Финикс Санз» за игру в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс» (96:107). Эксперту не понравилось, как «Финикс» провёл первую половину встречи.

«Мы транслировали эту игру по национальному телевидению. Если бы не было второй половины, в которой у них была возможность загладить свою вину, я бы посоветовал нам принести публичные извинения аудитории за тот ужас, который мы увидели в первых двух четвертях. Никаких усилий, особенно в обороне.

«Финикс» напоминал маленького ребёнка, которого наказали родители и отправили выполнять домашнюю работу. Именно такой и казалась их игра в первой половине. Стыдно», — сказал Эй Смит в эфире ESPN.

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