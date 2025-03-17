Дирк Новицки: Дончич не тот парень, который играет ради денег. И он останется в «Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки считает, что 26-летний разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич продолжит выступать за калифорнийский клуб.

«У Дончича была возможность подписать супермаксимальный контракт с «Маверикс». А теперь после обмена он лишился этого шанса.

Эта сделка означает, что он больше не сможет подписать супермаксимальный контракт. Лука из-за этого потерял порядка $ 100 млн. Но, в конце концов, Дончич не тот парень, который играет ради денег. Что касается того, останется ли он в «Лейкерс», я думаю, да», — приводит слова Новицки портал Basket News.