Трей Янг быстрее всех в истории НБА преодолел отметку в две тысячи потерь

26-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Трей Янг, который выступает в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» на позиции разыгрывающего защитника, быстрее всех в истории североамериканской лиги преодолел планку в две тысячи потерь.

В ночь на 17 марта «Хоукс» проиграли коллективу «Бруклин Нетс» со счётом 116:122. Трей по ходу матча набрал 28 очков, шесть подборов и 12 передач при шести потерях. Этого хватило, чтобы преодолеть планку в две тысячи потерь. Теперь их количество у Янга составляет 2001.

Трею потребовалось всего 470 встреч, чтобы покорить это достижение. Предыдущий рекорд принадлежал Джону Уоллу, который совершил 2000 потерь за 529 игр.