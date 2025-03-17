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Трей Янг быстрее всех в истории НБА преодолел отметку в две тысячи потерь

Трей Янг быстрее всех в истории НБА преодолел отметку в две тысячи потерь
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26-летний звёздный американский профессиональный баскетболист Трей Янг, который выступает в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» на позиции разыгрывающего защитника, быстрее всех в истории североамериканской лиги преодолел планку в две тысячи потерь.

В ночь на 17 марта «Хоукс» проиграли коллективу «Бруклин Нетс» со счётом 116:122. Трей по ходу матча набрал 28 очков, шесть подборов и 12 передач при шести потерях. Этого хватило, чтобы преодолеть планку в две тысячи потерь. Теперь их количество у Янга составляет 2001.

НБА — регулярный чемпионат
17 марта 2025, понедельник. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
122 : 114
Атланта Хоукс
Атланта
Бруклин Нетс: Джонсон - 28, Джонсон - 22, Мартин - 16, Уотфорд - 13, Уилсон - 13, Льюис - 10, Шарп - 8, Клэкстон - 7, Бикман - 5, Уильямс, Клауни, Томас
Атланта Хоукс: Янг - 28, Оконгву - 21, Рисашер - 16, Дэниэлс - 14, Мэнн - 13, Ньянг - 12, Крейчи - 8, Гуйе - 2, Джонсон, Леверт, Мэтьюз, Барлоу

Трею потребовалось всего 470 встреч, чтобы покорить это достижение. Предыдущий рекорд принадлежал Джону Уоллу, который совершил 2000 потерь за 529 игр.

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