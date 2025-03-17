Мэджик Джонсон — Энтони Эдвардсу: не критикуй старую школу НБА, не сделав домашнюю работу

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон обратился к лидеру и атакующему защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу, который сказал, что среди игроков НБА 1990-х Майкл Джордан был единственным, кто тогда обладал навыками.

«Прошлым летом Энтони Эдвардс заявил: «В этой лиге ещё никто не был таким атлетичным, как я. Никто не умел прыгать так, как я». Эти слова меня ошеломили. Я подумал: «О чём ты говоришь?»

Не критикуй старую школу НБА, не сделав домашнюю работу. Прежде всего это касается Майкла Джордана, Коби Брайанта и многих других парней, которые демонстрировали невероятные способности ещё до того, как это стало мейнстримом. Они все были способны летать на площадке.

Поэтому мне пришлось провести с Энтони разговор. Я сказал ему: «Послушай, чувак, поговори со мной, когда что-нибудь выиграешь». Просто хотел проявить уважение. Но если вы будете критиковать нас, говоря: «О, тогда игра не была захватывающей» — мне придётся ответить вам тем же», — приводит слова Джонсона портал Hoopshype.