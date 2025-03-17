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Энтони Дэвис отправлен в Лигу развития НБА

Энтони Дэвис отправлен в Лигу развития НБА
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32-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также известный американский центровой «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис включён в состав фарм-клуба «Техас Лэджендс» в G-лиге, где будет играть, чтобы набрать форму для возвращения в основную команду. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Напомним, Дэвис получил растяжение приводящей мышцы левого бедра в первом же матче после обмена в «Даллас» из «Лос-Анджелес Лейкерс».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации до обмена в «Маверикс» Энтони принял участие в 40 встречах, в которых в среднем набирал 25,7 очка, совершал 11,9 подбора и отдавал 3,4 передачи.

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