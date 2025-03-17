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Стивен Эй Смит — о финале мечты: Леброн едет в Кливленд, чтобы помешать им

Стивен Эй Смит — о финале мечты: Леброн едет в Кливленд, чтобы помешать им
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Известный североамериканский журналист и телеведущий Стивен Эй Смит заявил, что хочет увидеть в финале плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) встречу «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс».

«У «Кавальерс» сейчас прекрасная и непостижимая серия побед. Они могут пройти «Бостон Селтикс» и выйти в финал. А теперь представьте, «Кливленд» играет в финале с «Лос-Анджелес Лейкерс»… Леброн Джеймс отправляется в Кливленд, пытаясь помешать им завоевать титул чемпиона НБА. Это то, что я хочу увидеть», — cказал Эй Смит в эфире ESPN.

На данный момент «Лейкерс» идут на пятом месте в Западной конференции, «Кливленд» — лидер Востока.

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