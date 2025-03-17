Игрок «Пари НН» Джуришич: не знаю, сколько денег трачу в России. Жить тут не так дорого

Черногорский форвард «Пари Нижний Новгород» Неманья Джуришич рассказал, что, по его ощущениям, жить в России не дорого.

– Вы уже более полугода живёте в России. Как вам?

– Мне сразу очень понравился город, атмосфера, люди, организация. И я был очень приятно удивлён, насколько хорошая организация с точки зрения залов, раздевалки и всего, что нам нужно как игрокам. Я думаю, у нас одни из лучших врачи и массажисты. Здесь отличная организация и силовые тренировки.

– Жизнь в России – дорогая?

– Я не знаю, сколько денег я трачу. Но я бы сказал, что жить тут не так дорого. Расходы на еду в ресторанах, бензин, все эти вещи, которые нужны для комфортной жизни, относительно дешёвые, по сравнению с некоторыми столицами Европы, — приводит слова Джуришича портал «РБ Спорт».