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В «Уралмаше» рассказали, сколько команда заработала за победу в Кубке России

В «Уралмаше» рассказали, сколько команда заработала за победу в Кубке России
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Президент екатеринбургского «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал о причинах победы команды в Кубке России и о том, сколько баскетболисты заработали за победу, обыграв «Пари Нижний Новгород» в финале (78:59), прошедшем 16 марта в Нижнем Новгороде.

Winline Кубок России . Финал
16 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
59 : 78
Уралмаш
Екатеринбург
Пари Нижний Новгород: Джуришич - 18, Хвостов - 11, Вольхин - 9, Бабурин - 8, Хоменко - 7, Чадов - 5, Антипов - 1, Ребец, Захаров, Карпенков, Шилохвостов, Зоткин
Уралмаш: Далтон - 17, Мартин - 16, Попов - 12, Белянков - 11, Глазунов - 10, Карданахишвили - 7, Ивлев - 3, Пынько - 2, Акрамов, Писклов, Новиков

«Мы тщательно готовились к играм Кубка, правильно выбрали тактику на матчи. И по мастерству мы выше, чем «Пари Нижний Новгород», и команда у нас моложе. За счёт этого и выиграли. У нас и защитники помоложе, плюс у нас хорошие два центра — Вова Ивлев, опытный баскетболист, и Илья Попов, молодой игрок, наверное, сейчас это самый талантливый центровой в России.

После матча с «Зенитом» в Единой лиге будем думать о следующих играх, и, думаю, здесь появится возможность отметить. Заработали сейчас деньги — 2,5 млн рублей за победу в Кубке», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».

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