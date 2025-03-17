В «Уралмаше» рассказали, сколько команда заработала за победу в Кубке России

Президент екатеринбургского «Уралмаша» Виктор Ганиенко рассказал о причинах победы команды в Кубке России и о том, сколько баскетболисты заработали за победу, обыграв «Пари Нижний Новгород» в финале (78:59), прошедшем 16 марта в Нижнем Новгороде.

«Мы тщательно готовились к играм Кубка, правильно выбрали тактику на матчи. И по мастерству мы выше, чем «Пари Нижний Новгород», и команда у нас моложе. За счёт этого и выиграли. У нас и защитники помоложе, плюс у нас хорошие два центра — Вова Ивлев, опытный баскетболист, и Илья Попов, молодой игрок, наверное, сейчас это самый талантливый центровой в России.

После матча с «Зенитом» в Единой лиге будем думать о следующих играх, и, думаю, здесь появится возможность отметить. Заработали сейчас деньги — 2,5 млн рублей за победу в Кубке», — приводит слова Ганиенко «Матч ТВ».