Видео: фанат провоцировал Леброна и оскорблял семью на чемпионском матче Брайса Джеймса

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий на позиции форварда за команду «Лос-Анджелес Лейкерс», на игре своего сына Брайса Джеймса подвергся провокациям и оскорблениям в адрес своей семьи от фаната, находящегося за их спинами.

Один из зрителей встречи стоял за спиной Леброна, его жены Саванны и дочери Жури и выкрикивал провокационные вещи как в адрес Леброна, так и его семьи. Джеймс-старший вместе с семьёй пытались игнорировать и изредка смеялись над происходящим.

Примечательно, что «Сьерра Каньон», за которую выступает Брайс, по итогам матча стала чемпионом штата, выиграв у «Стоктон Линкольн» со счётом 58:53.