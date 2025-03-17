Мэджик Джонсон составил топ-5 лучших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс»

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «озёрников» Мэджик Джонсон составил собственный топ-5 лучших игроков в истории клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» на подкасте Fast Break.

Топ-5 лучших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс», по мнению Мэджика Джонсона.

1. Карим Абдул-Джаббар;

2. Коби Брайант;

3. Мэджик Джонсон;

4. Леброн Джеймс;

5. Шакил О'Нил.

Отметим, что свою персону Джонсон поначалу не хотел включать и колебался, когда говорил о себе в этом рейтинге.

Ранее Мэджик Джонсон обратился к лидеру и атакующему защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу.