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Мэджик Джонсон составил топ-5 лучших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс»

Мэджик Джонсон составил топ-5 лучших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс»
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Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «озёрников» Мэджик Джонсон составил собственный топ-5 лучших игроков в истории клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» на подкасте Fast Break.

Топ-5 лучших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс», по мнению Мэджика Джонсона.

1. Карим Абдул-Джаббар;
2. Коби Брайант;
3. Мэджик Джонсон;
4. Леброн Джеймс;
5. Шакил О'Нил.

Отметим, что свою персону Джонсон поначалу не хотел включать и колебался, когда говорил о себе в этом рейтинге.

Ранее Мэджик Джонсон обратился к лидеру и атакующему защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу.

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