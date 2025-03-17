Инсайдер назвал звезду, которую может обменять «Филадельфия» летом 2025 года

34-летний американский профессиональный баскетболист Пол Джордж, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Филадельфия Сиксерс», может быть обменян этим летом, о чём сообщил обозреватель и инсайдер The Athletic Сэм Амик.
«Филадельфия» попытается обменять Пола Джорджа этим летом», — написал Амик в социальной сети Х (ранее Тwitter).
Джордж пришёл в «Филадельфию» летом 2024 года, подписав с командой четырёхлетний контракт на $ 212 млн. В предыдущей команде — «Лос-Анджелес Клипперс» — Полу предложили меньшую сумму, что его не устроило.
Ранее игроки «Сиксерс» Пол Джордж, Гершон Ябуселе, Джастин Эдвардс и Адем Бона были освистаны фанатами на шоу WWE SmackDown.