«Продолжай!» Леброн Джеймс поздравил россиянку Мирру Андрееву с титулом в Индиан-Уэллсе

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», легендарный американский баскетболист Леброн Джеймс поздравил 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву с завоеванием титула чемпионки турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США).

Леброн отреагировал на видео, в котором Мирра рассказывает, что в последнее время часто пересматривает интервью с участием Леброна для дополнительной мотивации. В том числе Мирра вдохновлялась речью Леброна перед финалом Индиан-Уэллса.

«Поздравляю! Счастлив, что смог помочь, но, честно говоря, это сделала ТЫ САМА! Окупились твои тяжёлая работа, энергия и преданность [спорту]. ПРОДОЛЖАЙ!» — написал Леброн в социальных сетях.

Напомним, в финале турнира в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева со счётом 2:6, 6:4, 6:3 одолела первую ракетку мира из Беларуси Арину Соболенко.