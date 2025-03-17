Бен Симмонс: баскетбол — моё призвание

28-летний австралийский разыгрывающий защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Бен Симмонс высказался о своём отношении к баскетболу.

«Баскетбол — это моя жизнь. Я не хочу играть со своей жизнью. Вот кто я такой. Это у меня в семье, это у меня в крови. Это то, чем я занимаюсь. Это как ходьба. Я люблю это. Это именно то, чем я занимаюсь. Проснитесь, баскетбол — это моё призвание.

И я люблю эту игру. Люблю возможности, которые она даёт мне в жизни и моей семье. Так что я имею в виду, что, даже когда однажды уйду из игры, я всё равно буду участвовать в каком-то её аспекте, будь то тренировки или помощь молодёжи или возвращение на паркет. Это именно то, что я собираюсь делать», — приводит слома Симмонса издание Clutch Points.