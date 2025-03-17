Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мэджик Джонсон назвал самых ярких звёзд НБА в данный момент, не упомянув Дончича

Мэджик Джонсон назвал самых ярких звёзд НБА в данный момент, не упомянув Дончича
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон ответил, кого считает самыми яркими звёздами североамериканской организации в данный момент.

«Энтони Эдвардс — это самый захватывающий игрок, за которым стоит наблюдать в НБА. Если посмотреть на него и Джа Моранта, то, вероятно, они двое выделяются среди остальных. И, конечно, Кайри [Ирвинг]. Эти трое могут создать настоящее шоу на площадке. Это самые яркие звёзды баскетбола, если вы обратите внимание на их игру», — приводит слова Джонсона портал Hoopshype.

Ранее Джонсон составил топ-5 лучших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс».

Материалы по теме
Мэджик Джонсон составил топ-5 лучших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android