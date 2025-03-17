Мэджик Джонсон назвал самых ярких звёзд НБА в данный момент, не упомянув Дончича

Член Зала славы баскетбола и пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон ответил, кого считает самыми яркими звёздами североамериканской организации в данный момент.

«Энтони Эдвардс — это самый захватывающий игрок, за которым стоит наблюдать в НБА. Если посмотреть на него и Джа Моранта, то, вероятно, они двое выделяются среди остальных. И, конечно, Кайри [Ирвинг]. Эти трое могут создать настоящее шоу на площадке. Это самые яркие звёзды баскетбола, если вы обратите внимание на их игру», — приводит слова Джонсона портал Hoopshype.

Ранее Джонсон составил топ-5 лучших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс».