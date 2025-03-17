Представлен обновлённый рейтинг команд НБА. «Кавальерс» — лидер, «Голден Стэйт» — в топ-4

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Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) опубликовала на своём официальном сайте еженедельный рейтинг лучших команд лиги на данный момент, исходя из побед и поражений.

«Кавальерс» по-прежнему лидирует в рейтинге, а «Голден Стэйт» поменялся с «Лос-Анджелес Лейкерс» позициями.

Топ лучших команд НБА на данный момент:

1. «Кливленд Кавальерс»

2. «Оклахома-Сити Тандер»

3. «Бостон Селтикс»

4. «Голден Стэйт Уорриорз»

5. «Лос-Анджелес Лейкерс»

6. «Миннесота Тимбервулвз»

7. «Денвер Наггетс»

8. «Нью-Йорк Никс»

9. «Мемфис Гриззлиз»

10. «Хьюстон Рокетс»

11. «Милуоки Бакс»

12. «Лос-Анджелес Клипперс»

13. «Индиана Пэйсерс»

14. «Детройт Пистонс»

15. «Сакраменто Кингз»

16. «Атланта Хоукс»

17. «Орландо Мэджик»

18. «Финикс Санз»

19. «Портленд Трэйл Блэйзерс»

20. «Чикаго Буллз»

21. «Майами Хит»

22. «Торонто Рэпторс»

23. «Сан-Антонио Спёрс»

24. «Даллас Маверикс»

25. «Бруклин Нетс»

26. «Нью-Орлеан Пеликанс»

27. «Филадельфия Сиксерс»

28. «Вашингтон Уизардс»

29. «Шарлотт Хорнетс»

30. «Юта Джаз»