Бен Симмонс объявил о намерении выступить за Австралию на Олимпийских играх — 2028

28-летний австралийский баскетболист Бен Симмонс, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» на позициях разыгрывающего защитника и лёгкого форварда, заявил о своём желании принять участие в Олимпийских играх 2028 года в составе Австралии.

«Это то, чего я всегда хотел — сыграть на Олимпийских играх. Если я буду здоров и буду готов к выступлению, то обязательно приеду. Я знаю Адама Кэпорна уже некоторое время и рад за него. Он отличный тренер и замечательный человек. Я с нетерпением жду возможности поговорить с ним и наладить отношения, чтобы построить наши отношения на следующих Олимпийских играх», — приводит слова Симмонса издание Basket News.

В июне 2013 года Симмонс был в тренировочном лагере национальной команды Австралии по баскетболу, после чего сыграл в чемпионате Океании по баскетболу – 2013. В двух матчах с Новой Зеландией он в общей сложности набрал четыре очка, а его команда стала чемпионом.

Это уже третий раз, когда Симмонс намеревается принять участие в Олимпиаде. В 2016-м он отказался из-за подготовки к дебюту в НБА, в 2017-м изъявлял желание сыграть в Токио-2020, но так и не попал туда.