Дирк Новицки: всегда буду фанатом «Далласа». Но обмен Дончича меня действительно ранил

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2011 года в составе «Даллас Маверикс» Дирк Новицки поделился своими эмоциями от сделки по обмену 26-летнего словенского разыгрывающего защитника Луки Дончича из техасского клуба в «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это была такая странная ситуация. Я стоял посреди пустого стадиона, а потом Лука выбежал на площадку в жёлтом джерси. Для меня это был просто невероятно странный момент. И, конечно, пройдут недели и месяцы, прежде чем всё начнёт казаться немного более нормальным. Это сложная ситуация, но я ясно дал понять — всегда буду фанатом «Мавс». Однако эта сделка действительно ранила меня. И пройдёт некоторое время, прежде чем все это осознают», — приводит слова Новицки портал Hoopshype.