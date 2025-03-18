Экс-игрок НБА высказался о шансах «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Чендлер Парсонс ответил по поводу перспектив «Лос-Анджелес Лейкерс» в плей-офф нынешнего сезона, подчеркнув игру 26-летнего словенского защитника Луки Дончича.

«Лука Дончич вывел «Маверикс» в финал НБА девять месяцев назад. Так что, если мы говорим о плей-офф, я не думаю, что нас должны беспокоить его перспективы с «Лейкерс»… Он в элите… Леброн [Джеймс] в огне. Цифры Остина [Ривза] просто сумасшедшие», — приводит слова Парсонса издание Clutch Points.

Ранее в Сети завирусилось видео, на котором фанат провоцировал Леброна Джеймса и оскорблял семью на чемпионском матче Брайса Джеймса.