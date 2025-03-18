«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче НБА. У Карри — 20 очков

В ночь с 16 на 17 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) закончился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:105.

В составе победителей самым результативным стал американский форвард Аарон Гордон, набравший 38 очков, сделавший шесть подборов и три передачи. У хозяев наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Джимми Батлер, на счету которого 23 очка, восемь подборов и шесть передач. У Стефена Карри — 20 очков.

«Голден Стэйт» в следующем матче примет «Милуоки», а «Денвер» в гостях сыграет с «Лейкерс».