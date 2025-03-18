«Денвер» обыграл «Голден Стэйт» в матче НБА. У Карри — 20 очков
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В ночь с 16 на 17 марта мск на арене «Чейз Центр» в Сан-Франциско (США) закончился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Голден Стэйт Уорриорз» и «Денвер Наггетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 114:105.
НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
105 : 114
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 23, Карри - 20, Пэйтон II - 18, Куминга - 13, Грин - 10, Муди - 9, Луни - 6, Пост - 4, Хилд - 2, Сантос, Джексон-Дэвис, Спенсер
Денвер Наггетс: Гордон - 38, Портер - 21, Уотсон - 13, Уэстбрук - 12, Тайсон - 9, Ннаджи - 7, Джонс - 6, Чанчар - 5, Пикетт - 3, Джордан, Шарич, Холл
В составе победителей самым результативным стал американский форвард Аарон Гордон, набравший 38 очков, сделавший шесть подборов и три передачи. У хозяев наивысшей результативностью отметился американский лёгкий форвард Джимми Батлер, на счету которого 23 очка, восемь подборов и шесть передач. У Стефена Карри — 20 очков.
«Голден Стэйт» в следующем матче примет «Милуоки», а «Денвер» в гостях сыграет с «Лейкерс».
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