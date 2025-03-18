Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить в матче с «Сан-Антонио»

В ночь с 17 на 18 марта мск на арене «Крипто.ком Арена » в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 125:109.

В составе победителей самыми результативными стали словенский защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 14 передач, и американский защитник Остин Ривз, на счету которого 30 очков, семь подборов и шесть передач.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал американский защитник Стефон Касл, набравший 23 очка и сделавший восемь подборов и три передачи.

«Лейкерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Денвер Наггетс» 20 марта. «Сан-Антонио» дома сыграет с «Нью-Йорк Никс» также 20 марта.