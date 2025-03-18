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Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить в матче с «Сан-Антонио»

Дабл-дабл Дончича помог «Лейкерс» победить в матче с «Сан-Антонио»
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В ночь с 17 на 18 марта мск на арене «Крипто.ком Арена » в Лос-Анджелесе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2024/2025 между командами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сан-Антонио Спёрс». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 125:109.

НБА — регулярный чемпионат
18 марта 2025, вторник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 109
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 30, Дончич - 21, Финни-Смит - 15, Гудвин - 15, Кнехт - 13, Винсент - 11, Хэйс - 9, Колоко - 4, Джеймс - 3, Вандербилт - 2, Милтон - 2, Реддиш, Лень, Моррис
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 23, Васселл - 17, Сохан - 15, Джонсон - 11, Мамукелашвили - 10, Пол - 9, Уэсли - 7, Барнс - 7, Шампани - 6, Бийомбо - 4, Маклафлин

В составе победителей самыми результативными стали словенский защитник Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 14 передач, и американский защитник Остин Ривз, на счету которого 30 очков, семь подборов и шесть передач.

В составе «Сан-Антонио» самым результативным стал американский защитник Стефон Касл, набравший 23 очка и сделавший восемь подборов и три передачи.

«Лейкерс» продолжит домашнюю серию и встретится с «Денвер Наггетс» 20 марта. «Сан-Антонио» дома сыграет с «Нью-Йорк Никс» также 20 марта.

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