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Игорь Вольхин: в «Зените» привык немного к другой роли. Но ничего, стараемся

Игорь Вольхин: в «Зените» привык немного к другой роли. Но ничего, стараемся
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Лёгкий форвард нижегородского «Пари НН» Игорь Вольхин прокомментировал своё пребывание в составе клуба на правах аренды. Отметим, что ранее Вольхин выступал за санкт-петербургский «Зенит».

«Могло быть и лучше. Всегда хочется большего. Но мы стараемся. Меня приняли здесь отлично — и команда, и игроки, и тренеры, и весь штаб, и клуб в целом. Мне дают время на адаптацию, я до сих пор не до конца адаптировался в плане баскетбола.

В «Зените» привык немного к другой роли. Но ничего, стараемся. Пытаемся показывать свой максимум каждый раз», — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Игорем Вольхиным на «Чемпионате».
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