«Не скажу, что всё одинаково». Вольхин ответил, что отличает «Пари НН» от «Зенита»

Лёгкий форвард нижегородского «Пари НН» Игорь Вольхин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», поделился впечатлениями о переходе в новый клуб на правах аренды, проведя сравнение между двумя командами.

— Что, может быть, удивило в структуре клуба?

— Такого прям удивления не было. Примерно все клубы сейчас имеют свою академию, залы, схожий тренировочный процесс. Не скажу, что всё одинаково, но плюс-минус похоже. Также я заметил, что в медицинском плане всё очень классно. Всё круто, помогают, восстанавливают.

— А что особенного в медицинском плане?

— Много разных процедур. Всё, что нужно, сделают, помогут. Массажи, не массажи… В других местах, например, в «Зените», чуть сложнее, потому что один массажист и он нужен многим людям, — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Игорем Вольхиным на «Чемпионате».