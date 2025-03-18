Игорь Вольхин — об адаптации в «Пари НН» после «Зенита»: вроде всё запомнил

Лёгкий форвард нижегородского «Пари НН» Игорь Вольхин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», высказался об адаптации в составе новой команды.

«Наверное, запоминание всех комбинаций. В «Зените» были чуть другие комбинации и другая роль. Адаптация к новым схемам, запоминание, куда бежать.

Здесь, в принципе, все игроки в движении, никто не стоит на месте. Нужно было быстрее всё запомнить. Сейчас вроде всё запомнил», — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Игорем Вольхиным на «Чемпионате».