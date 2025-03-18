Вольхин — о Козине: он пытается донести идеи. Ты можешь воспринять его слова по-разному

Лёгкий форвард «Пари НН» Игорь Вольхин, ранее выступавший за санкт-петербургский «Зенит», поделился впечатлениями от главного тренера нижегородцев Сергея Козина.

— Как вам работа с главным тренером Сергеем Козиным?

— Мы уже были знакомы, когда из Питера Зоран Лукич вызывал меня в сборную. Не помню, честно, что за игры были, но мы немного познакомились. Отношения нормальные, абсолютно рабочие. Я его слышу, стараюсь впитывать как губка — что от меня требуется. И выполнять это.

— А есть у него какой-то свой стиль, фишка?

— Все тренеры отчасти и мотиваторы, и стратеги. Он пытается донести свои идеи. Для меня важно, как ты воспринимаешь тренера и как его слушаешь. Ты можешь воспринять его слова по-разному. Иногда тренер говорит что-то непонятное, но мы все профессионалы, я думаю, все воспринимают его слова, как положено, — сказал Вольхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте интервью с Игорем Вольхиным на «Чемпионате».